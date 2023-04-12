Оценили запрет на работу некоторых магазинов по воскресеньям: возможно, цены вырастут

По мнению учреждения, запланированные изменения не обеспечат цель проекта - более активное и эффективное участие в рынке небольших торговых центров, а также потенциально исказят конкуренцию на местных розничных рынках.

Разрешение работать в выходные и праздничные дни только небольшим торговым центрам может снизить конкуренцию на местных рынках, что потенциально может привести к росту цен или снижению качества товаров и услуг. Кроме того, розничные сети с большим количеством небольших магазинов будут иметь конкурентное преимущество в долгосрочной перспективе, что снова исказит конкуренцию и потенциально ухудшит положение потребителей.

Совет по конкуренции рекомендовал разработчикам проекта провести оценку воздействия на конкуренцию, в ходе которой будет проанализировано влияние проекта на конкуренцию.

Если будет установлено, что негативное влияние на конкуренцию будет более значительным, чем возможные положительные последствия для целей, преследуемых проектом, предлагается отказаться от планируемых изменений в законе.

Delfi напоминает, что поправки к закону, инициирующие такие изменения, зарегистрировал в Сейме Андрюс Купчинскас, член правящей фракции Союза Отечества - Христианские демократы Литвы. Он предложил, чтобы такое ограничение не применялось только к двум воскресеньям до Рождества и Пасхи, а также к торговым центрам, где "устраиваются только фестивали, ярмарки и другие специальные, тематические или спортивно-зрелищные мероприятия". Исключение предлагается применять к торговым местам в аэропортах, на железнодорожных и автовокзалах.

А. Купчинскас также предлагает в законе предусмотреть ответственность за несоблюдение запрета на торговлю. Предусматривается, что за несоблюдение закона предприятия розничной торговли могут быть оштрафованы на сумму до 0,7% выручки от продаж за предыдущий финансовый год.

А. Купчинскас считает, что таким образом более мелкие сети, чья торговая площадь не будет превышать 500 кв. метров, получат возможность более активно участвовать на рынке торговли. По его мнению, в предусмотренные Трудовым кодексом воскресные и праздничные дни магазины крупных торговых сетей будут экономить электроэнергию, а мелкие торговые центры будут принимать по воскресеньям больше покупателей.

"Не работая по воскресеньям и праздникам, супермаркеты обеспечили бы выходной день для сотрудников. Так что это решение было бы социально ответственным и социально чувствительным", — говорит А. Купчинскас.

Часть торговцев, оценив такой вариант изменений, предложила сначала сократить рабочий день, а уж потом принять полный запрет на работу. Однако торговцы предупредили, что одновременно закроются не только сами магазины, но и целые торговые центры, где находятся мелкие торговцы. Это повлияет и на количество работающих.