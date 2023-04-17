Обзор рынка труда: количество занятых растет, количество безработных уменьшается

Как указано в публикации службы, административные данные "Содры" показывают, что количество застрахованных/трудящихся в марте выросло на 5,5 тыс. или 0,4 проц., и составило 1,45 млн.
"Уровень зарегистрированной безработицы в стране снижается. 1 апреля в стране было зарегистрировано 157,9 тыс. человек со статусом безработного – на 1,2 проц. или 1,9 тыс. меньше, чем месяцем ранее.
Безработные составили 9 проц. трудоспособного населения страны – на 0,1 проц. меньше, чем месяц назад. По сравнению с ситуацией год назад (1 апреля 2022 года) количество безработных ниже на 6,2 проц. или 10,4 тыс., зарегистрированная безработица – ниже на 0,7 проц.", - указывает служба.
Положительные изменения наблюдаются в большинстве муниципалитетов страны: показатели зарегистрированной безработицы в марте снизились в 42 из 60 самоуправлений, в 10 – не изменились, в 8 – повысились.
Растущий спрос на рабочую силу привел к увеличению потоков людей, возвращающихся на рынок труда. В марте было трудоустроено 18,8 тыс. ищущих работу лиц – на 25,8 проц. больше, чем в феврале.
В марте 2023 г. в Службу занятости поступило 10 сообщений о планируемых увольнениях групп сотрудников – планировалось уволить 40 работников.
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