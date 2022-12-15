Банки в Литве более осторожно оценивали перспективы финансового состояния большинства секторов, ужесточили стандарты кредитования и изменили подход к ценам на недвижимость – теперь большинство банков ожидают, что они останутся без изменений или снизятся, сообщает Центробанк Литвы.

В банках отмечают, что спрос на новые кредиты был стабильным — потребность компаний в оборотных средствах продолжала расти, спрос на жилищные кредиты не изменился, спрос на потребительские кредиты несколько увеличился. Однако все больше банков отмечают, что спрос на кредиты как со стороны предприятий, так и со стороны домашних хозяйств в ближайшем будущем снизится.

Почти половина опрошенных банков ожидали снижения цен на старое жилье до 5%, треть заявила, что в ближайшие годы цены не изменятся. В сегменте новостроек треть заявила, что цены не изменятся, а еще треть указала, что они снизятся на 5-10 процентов.

56% ожидают, что цены на коммерческую недвижимость в ближайшие годы останутся стабильными – их доля за квартал выросла в два с половиной раза.