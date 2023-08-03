03 августа 2023 г. 08:00

Объявлен аукцион: рядом с Вильнюсом продают дворец ХХ века

 
Юстина Мацюнайте
ru.DELFI.lt
Vyžulionių dvaras
Vyžulionių dvaras
ФОТО: Organizacijos nuotr.

В 30 минутах езды от столицы Литвы стоит построенный в начале ХХ века дворец Вижулёнского поместья. Сегодня здание запущено, но оно сохранило дух межвоенного периода и ищет нового хозяина: Имущественный банк объявил аукцион. Новый хозяин получит право на аренду участка 8 га с тремя прудами и фрагментами парка.

Дворец был построен в начале XX в. Его владельцем был известный профессор права Бронислав Врублевский, в 1925–1927 гг. он был ректором университета Стефана Батория, и его жена Кристина.


После Второй мировой войны в здании разместили санаторий для больных туберкулезом, потом больница, которую в 2003 г. присоединили к ПУ Республиканская университетская туберкулезная и инфекционная больница. С тех пор дворец опустел и использовали его разве что для съемок или фотосессий. В 2014 г. Artbox Production House снимала здесь жуткую рекламу немецкой компании OTTO "Бесстрашная".

С 1992 г. здание включено в реестр недвижимых культурных ценностей. Центральное здание дворца сохранило ценные архитектурные элементы, внутри здания также сохранились ценные элементы интерьера, росписи на стенах и потолках, мраморная лестница с перилами из кованого металла (растительный орнамент), оригинальные полы – мозаика из керамической плитки, фрагменты инкрустированного паркета и др.

Марк смешанного типа был разбит здесь в 1906 г. В середине XX в. его включили в список охраняемых государством природных объектов.

Вижулёнское поместье Имущественный банк перенял в мае 2022 года у дома опеки "Дом ссыльных". На аукционе продадут дворец площадью 944,45 кв. м и хозпостройки общей площадью 382 кв. м: гараж-мастерская, блок для дезинфекций, хозпостройка и подвал. Новый владелец получит право на 16 лет взять в аренду участок площадью больше 8 га на берегу озера Вижуленай (парк, три пруда). Перед реконструкцией здания новый владелец должен будет провести исторические исследования.

До сих пор Имущественный банк сдавал поместье в аренду всем желающим, при условии, что арендаторы не ухудшат состояние построек. В поместье есть электричество, вода и канализация.

Аукцион состоится 18–19 сентября 2023 года, стартовая цена 338 048 евро.
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