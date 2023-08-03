Объявлен аукцион: рядом с Вильнюсом продают дворец ХХ века

Дворец был построен в начале XX в. Его владельцем был известный профессор права Бронислав Врублевский, в 1925–1927 гг. он был ректором университета Стефана Батория, и его жена Кристина.



После Второй мировой войны в здании разместили санаторий для больных туберкулезом, потом больница, которую в 2003 г. присоединили к ПУ Республиканская университетская туберкулезная и инфекционная больница. С тех пор дворец опустел и использовали его разве что для съемок или фотосессий. В 2014 г. Artbox Production House снимала здесь жуткую рекламу немецкой компании OTTO "Бесстрашная".

С 1992 г. здание включено в реестр недвижимых культурных ценностей. Центральное здание дворца сохранило ценные архитектурные элементы, внутри здания также сохранились ценные элементы интерьера, росписи на стенах и потолках, мраморная лестница с перилами из кованого металла (растительный орнамент), оригинальные полы – мозаика из керамической плитки, фрагменты инкрустированного паркета и др.