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Парламентский Комитет по национальной безопасности и обороне (КНБО), а также Комитет по экономики займутся выяснением обстоятельств транзита через Литву удобрений компании "Беларуськалий" несмотря на санкции США.
Обстоятельства транзита удобрений "Беларуськалия" будут расследовать комитеты Сейма Литвы
© Scanpix

Эту информацию подтвердил глава НКБО Лауринас Кащюнас.

"Планируем во вторую или третью неделю января провести сеанс парламентского контроля. Или НКБО, или вместе с Комитетом по экономике. Видимо, сеанс этих двух комитетов. Больше никого не возьмем", - на прошлой неделе заявил BNS парламентарий.

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Л. Кащюнас также заявил, что инициативу парламентского контроля будут корректировать новые обстоятельства о транзите удобрений, однако расследование отложено не будет.

"Для меня важно, если мы говорим о прекращении транзита, ответить на главный вопрос: во-первых, будут ли эффективными санкции, добьются ли того, чего ими пытаются достичь, нет ли возможности их обойти, или кто-то будет на этом наживаться, не появятся ли другие частные компании, которые смогут перевозить эти удобрения, не будет ли других стран ЕС, которые будут наживаться на этом, не будет ли в этой ситуации Российская Федерация бенефициаром. Только после ответа на эти вопросы можно вводить санкции", - считает Л. Кащюнас.

Он отметил, что после расследования, скорее всего, никаких обязывающих выводов не будет.

"Однако некоторые рекомендации после оценки ситуации могут быть. Для правительства, для отдельных ведомств. Рекомендательного характера", - добавил глава НКБО,

Сейм перед католическим Рождеством два раза отклонил предложения о создании спецкомиссии для расследования транзита удобрений "Беларуськалия" через Литву.

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