Общество так и не увидело подозреваемого в присвоении крупной суммы Степукониса: прокуроры ничего плохого не видят

В СМИ показывают только те же фотографии Степукониса, которые были сделаны несколько лет назад. За все время расследования общество не видело ни задержанного, ни выпущенного из-под ареста подозреваемого.

Служба расследования финансовых преступлений находится под управлением МВД, однако министр Агне Билотайте не может прокомментировать работу СРФП.

"Они работают по разработанным алгоритмам, все проходит в рамках установленного порядка. Мне кажется, главное - выяснить всю ситуацию и ответить на вопросы", – сказала министр.

В минувшую пятницу сообщалось о том, что Степукониса освободили из-под стражи, ему на ногу надели браслет. Около здания Службы расследования финансовых преступлений несколько часов стояли журналисты. Их ожидание оказалось напрасным. Степукониса вывели через заднюю дверь.

"Я не вижу тут ничего плохого", – сказал глава СРФП Роландас Кишкис.