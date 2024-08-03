Обновляется уникальное помещение в Вильнюсе: его можно будет арендовать

Трехэтажное здание, расположенное по адресу ул. Й. Басанавичюса, 4, открыло свои двери в 1962 году, оно было адаптировано для Вильнюса архитектором Й. Касперавичюсом, который спроектировал расположенный неподалеку кинотеатр Lietuva. Это здание было задумано как первый в стране планетарий. В настоящее время 767 кв. м занимают административные помещения и зал на 146 мест, над которым возвышается впечатляющий купол высотой 6 м и диаметром 12,3 м, сохранившийся до сих пор в отличном состоянии, интерьер до сих пор украшает оригинальная фреска работы художник И. Лочериса.