Обновляется уникальное помещение в Вильнюсе: его можно будет арендовать

Здание бывшего планетария выделяется своим внушительным куполом, вызывающим любопытство прохожих на протяжении десятилетий. Историческое трехэтажное здание готово к реконструкции, уже получено разрешение на строительство, а конкретные решения по реконструкции будут адаптированы к потребностям будущих арендаторов.
„Это уникальная возможность для тех, кто хочет поселиться в уникальных помещениях с богатой историей, ведь таких уникальных зданий в Вильнюсе не так много и арендаторы в них меняются редко.
Однако важно говорить не только об эмоциональных, но и о рациональных факторах: после реконструкции командой архитекторов Aketuri Architektai эти пространства в престижном месте города станут эстетичными, современными, удобными, энергоэффективными и гибко адаптируемыми к специфическим потребностям арендатора“, — говорит директор ЗАО Donleta Лауринас Гинайтис.
Трехэтажное здание, расположенное по адресу ул. Й. Басанавичюса, 4, открыло свои двери в 1962 году, оно было адаптировано для Вильнюса архитектором Й. Касперавичюсом, который спроектировал расположенный неподалеку кинотеатр Lietuva. Это здание было задумано как первый в стране планетарий. В настоящее время 767 кв. м занимают административные помещения и зал на 146 мест, над которым возвышается впечатляющий купол высотой 6 м и диаметром 12,3 м, сохранившийся до сих пор в отличном состоянии, интерьер до сих пор украшает оригинальная фреска работы художник И. Лочериса.
Планетарий, отличающийся высокими потолками и впечатляющими витринными окнами, за 20 лет работы посетили 4 миллиона жителей Литвы, пока в 1989 году он не переехал в нынешнее помещение на проспекте Конституции, а на улице Басанавичюса разместился популярный ресторан.
„Здание продумано до мелочей, поэтому при необходимости его территорию можно легко разделить на три отдельные части, каждая с отдельными входами. Это дает возможность поселиться здесь группе компаний или нескольким разным арендаторам, кроме того, помещения прекрасно подходят как для офисов, так и для служебных и торговых помещений“, — говорит Л.Гинайтис.
Общая площадь 767 кв. м площади можно разделить на примерные части: 235 кв. м; 218 кв. м и 237 кв. м. Первый этаж здания занимает 535 кв. метра, где когда-то располагался просторный вестибюль, выходящий на улицу Басанавичюса, еще 169 кв. м, подходит для зоны отдыха, расположенной в подвале здания, 63 кв.м – на втором этаже. Новым арендаторам также будут принадлежать 5 парковочных мест во дворе здания.
„Современные помещения для бизнеса в Старом городе Вильнюса – редкая находка – бизнес-центры строятся далеко от этой части города, а помещения в них зачастую не приспособлены к потребностям современного бизнеса.
Поэтому первый в стране планетарий заполнит эту нишу. Он будет расположен в самом центре города, рядом с такими объектами, как музей МО (вход в будущие бизнес-пространства можно будет оборудовать прямо из обновлённого двора музея МО, ставшего точкой притяжения – сквера Вингряйских родников, а также с улиц Вингрю, Басанавичюса), постмодернистской галереей Gallery 4A, улицами Траку и Вокечю.
Это важный аспект не только для эффективности и имиджа компании, но и для привлекательности работодателя на рынке, где все более жесткая конкуренция за талантливых сотрудников“, - говорит Юргита Рагайше, руководитель посреднической группы Newsec в Литве.