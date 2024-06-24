Облака рассеиваются: производитель мебели в Висагинасе ищет 100 работников

Компания группы SBA Visagino linija в 2023 г. сообщала об уменьшении продаж, однако в этом году надеется на рост.
„Сейчас мы видим результаты и надеемся, что худшее позади. Снижение масштабов производства мы компенсируем новой продукцией. Только Visagino linijа в этом году обновила 40% ассортимента, поэтому ждет немало вызовов“, – сказала Delfi глава SBA Home Юргита Радзявиче.
По ее словам, если будут осуществлены планы, то доходы Visagino linija в этом году вырастут в два раза, по сравнению с прошлым годом.
По словам Радзявиче, сейчас спрос на мебель остается стабильным, однако компания видит первые признаки оживления.
„Однако более стабильной ситуации и быстрого роста придется подождать. Причина тому - охлаждение на рынке недвижимости, геополитическая ситуация, поэтому из-за неопределенности люди отказываются от крупных покупок“, – сказала Радзявиче.
Группа экспортирует свои товары в 50 стран мира - от Азии, Австралии до США. Однако, по мнению представителей группы, быстрый рост будет зависеть от геополитической ситуации на Ближнем Востоке и в Украине, а также от действий центробанков в сфере снижения процентной ставки.
В феврале был назначен новый директор Visagino linijа - Видас Мишейкис. Он сказал, что компания живет оптимистическими настроениями и надеется на рост. По его словам, „портфель“ новых товаров составляет около половины ассортимента компании.
„Основной акцент – начало производства, освоение новых технологий и рост масштабов производства. Для этого нужно не только оборудование, но и люди, работники, операторы“, – сказал Мишейкис.
„Мы готовы принять около 100 человек в ближайшие 2-3 месяца, в основном на производство и на позиции техников“, – сказал директор компании.
По его словам, работникам предлагают гибкий график работы.
По его словам, сложнее всего найти квалифицированных работников – инженеров, операторов.
„Их на рынке, наверное, даже нет, но нам важно иметь учебный потенциал. Мы проводим обучение в компании“, – сказал Мишейкис.
Представитель Visagino linija Лина Кислая рассказала о ситуации с работниками. Сейчас в компании есть почти 600 работников. Часть их - приезжие.
„На смену приезжают около 50 работников. У нас работа в три смены, около 150 человек - из Зарасайского региона“, – сказала Кислая.
Visagino linija хотела бы привозить работников из Даугавпилса, но этому мешает регулирование в Литве. Что касается транспорта, его может обеспечить сама компания, но хотелось бы нормального сообщения по железной дороге.
„Мы можем выделить транспорт, даже планировали привозить работников из Даугавпилса, но если появится поезд, то ситуация станет легче. (…)
Латвийцы могут работать у нас как граждане ЕС, но через три месяца они должны регистрироваться в Висагинасе, – неважно, что живут в 60 км и ездят на работу каждый день“, – пояснила сложности Кислая.
По ее словам, компания готова привозить из Латвии 200 человек.
На вопрос, кто их конкуренты в Висагинасе, Кислая сказала, что это ИАЭС и компания Intersurgical.
„Средняя зарплата у нас 1600 евро („на бумаге“), остальное зависит от компетентности работника“, – рассказала Кислая о зарплатах.
Мишейкис заметил, что это конкурентоспособная зарплата в регионе.