aA
Регуляторы энергетического рынка стран Балтии и Финляндии договорились отложить объединение единого регионального рынка природного газа на один год - до октября 2024 года, сообщил Государственный совет по регулированию энергетики (ГСРЭ).
Объединение рынков газа стран Балтии и Финляндии отложено на год
© DELFI / Tomas Vinickas

В начале 2020 года министерства энергетики, регуляторы и операторы газопередающих систем Эстонии, Латвии, Литвы и Финляндии договорились о соединении рынков и применении единого тарифа в точках входа с 1 октября 2023 года.

Новое решение было связано с изменившейся в этом году геополитической ситуацией, коренным образом изменившей газовый рынок, поэтому механизм так называемой интерсистемной компенсации (ИСК) уже не подходит и не может быть выгоден всем сторонам.

С 1 января 2020 года начала действовать единая тарифная зона передачи газа Финляндии, Эстонии и Латвии. Это позволило воспользоваться преимуществами инфраструктуры и усилить конкуренцию за счет интеграции национальных рынков.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Газопровод между Литвой и Польшей испытан на полную мощность

Литовско-польский газопровод (GIPL), начавший работу в мае...

Газовый рынок уже не так чувствителен к энергетическому шантажу России

Руководитель проектов безопасности Литовского...

Подсчитаны последствия газового кризиса для Литвы: в худшем случае лишимся миллиарда (1)

По словам экспертов, Литва напрямую не почувствует...

TOP новостей

Эксперт: рост цен на отопление больше всего коснется жителей "хрущевок"

Начало отопительного сезона вызывает у жителей...

Эфир Delfi: украинский криминалист о преступлениях российских военных

После начала деоккупации украинских территорий мир...

СМИ: дома у Ксении Собчак проходит обыск, она уехала в Литву МИД страны информацию не комментирует

В подмосковном доме журналистки и телеведущей Ксении...

В социальных сетях делятся фотографиями квартиры в разваливающемся доме, точно ли это хорошая инвестиция?

Жители, интересующиеся рынком недвижимости в Вильнюсе...

Полиция напоминает: поменяйте шины, не превышайте скорость, поменяйте автоаптечки

1. До 10 ноября все водители транспортных средств должны...