Обанкротившийся каунасский грузоперевозчик Avima увольняет всех работников

Как сообщила Служба агентству в четверг, большинство уволенных работников – 26 – это водители, осуществлявшие международные грузовые перевозки.
В конце мая по решению Каунасского окружного суда против компании было возбуждено дело о банкротстве. Как заявил управляющий по банкротству компании Владас Керпаускас, точные причины прекращения деятельности компании ему неизвестны, поскольку он еще не принял документы о банкротстве компании. Однако, по его словам, на банкротство повлияла сложная ситуация на транспортном рынке.
"И пакет мобильности (принятый Евросоюзом), и война, и геополитика – всё складывается в кучу, и сколько транспортных компаний сегодня банкротятся. (...) Одно дело, что закрылись все пути на Восток, по которым раньше ездила компания, всё сложилось и пришло время, когда они увидели, что больше не могут содержать людей. Они жалуются в Комиссию по трудовым спорам, что зарплату больше не выплачивают", – сказал В. Керпаускас.
Просроченная налоговая задолженность компании перед Государственной налоговой инспекцией (ГНИ) по состоянию на 3 июня составила 172 тыс. евро, а задолженность перед "Содрой" по состоянию на 5 июня составила 57,1 тыс. евро.
В прошлом году Avima понесла убыток в размере 271,7 тыс. евро и получила 2,1 млн евро доходов, а в 2022 г. убыток составил 61,3 тыс. евро, а доход 2,5 млн евро.