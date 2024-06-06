Обанкротившийся каунасский грузоперевозчик Avima увольняет всех работников

В конце мая по решению Каунасского окружного суда против компании было возбуждено дело о банкротстве. Как заявил управляющий по банкротству компании Владас Керпаускас, точные причины прекращения деятельности компании ему неизвестны, поскольку он еще не принял документы о банкротстве компании. Однако, по его словам, на банкротство повлияла сложная ситуация на транспортном рынке.

"И пакет мобильности (принятый Евросоюзом), и война, и геополитика – всё складывается в кучу, и сколько транспортных компаний сегодня банкротятся. (...) Одно дело, что закрылись все пути на Восток, по которым раньше ездила компания, всё сложилось и пришло время, когда они увидели, что больше не могут содержать людей. Они жалуются в Комиссию по трудовым спорам, что зарплату больше не выплачивают", – сказал В. Керпаускас.