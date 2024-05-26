Обанкротилось радвилишкское швейное предприятие: увольняет всех работников

Предприятие, занимающееся пошивом женской и мужской одежды в Радвилишкисе с 2008 г., о массовом увольнении работников уведомило Службу занятости 6 мая. Служба занятости сообщает, что среди уволенных работников в основном портные, меховщики и шапочники.

Увольнение работников проводится в соответствии со статьей ТК о расторжении трудового договора в случае банкротства работодателя.

По решению собрания кредиторов в отношении компании Salvika 30 апреля во внесудебном порядке было возбуждено дело о банкротстве.