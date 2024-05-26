2024.05.26 10:53

Обанкротилось радвилишкское швейное предприятие: увольняет всех работников

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Marškinėlių siuvimas
Marškinėlių siuvimas
ФОТО: Shutterstock
Обанкротившее радвилишкское швейное предприятие Salvika в мае уведомило Службу занятости уведомили об увольнении всех 20 работников.

Предприятие, занимающееся пошивом женской и мужской одежды в Радвилишкисе с 2008 г., о массовом увольнении работников уведомило Службу занятости 6 мая. Служба занятости сообщает, что среди уволенных работников в основном портные, меховщики и шапочники.

Увольнение работников проводится в соответствии со статьей ТК о расторжении трудового договора в случае банкротства работодателя.
По решению собрания кредиторов в отношении компании Salvika 30 апреля во внесудебном порядке было возбуждено дело о банкротстве.

"После возбуждения дела о банкротстве в течение 15 дней будут уволены все работники. (...) Мы еще не переняли документы (предприятия), поэтому пока не могу комментировать, почему предприятие (обанкротилось), до сих пор не проверено", – заявила управляющий по банкротству предприятия Ирена Прунскуте.

По данным "Содры", на начало января этого года в швейном предприятии насчитывалось 23 работника, к апрелю их число сократилось до 20.

У предприятия нет просроченной налоговой задолженности перед Государственной налоговой инспекцией (ГНИ), однако по данным на 23 мая задолженность предприятия перед "Содрой" составила 4185,88 евро.

В 2022 г. выручка швейного предприятия составила 299 630 евро, а прибыль – 5670 евро. Однако в прошлом году Salvika понесла убыток в размере 26 160 евро, а выручка составила 281 570 евро.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии