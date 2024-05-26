Обанкротилось радвилишкское швейное предприятие: увольняет всех работников

Предприятие, занимающееся пошивом женской и мужской одежды в Радвилишкисе с 2008 г., о массовом увольнении работников уведомило Службу занятости 6 мая. Служба занятости сообщает, что среди уволенных работников в основном портные, меховщики и шапочники.
Увольнение работников проводится в соответствии со статьей ТК о расторжении трудового договора в случае банкротства работодателя.
По решению собрания кредиторов в отношении компании Salvika 30 апреля во внесудебном порядке было возбуждено дело о банкротстве.
"После возбуждения дела о банкротстве в течение 15 дней будут уволены все работники. (...) Мы еще не переняли документы (предприятия), поэтому пока не могу комментировать, почему предприятие (обанкротилось), до сих пор не проверено", – заявила управляющий по банкротству предприятия Ирена Прунскуте.
По данным "Содры", на начало января этого года в швейном предприятии насчитывалось 23 работника, к апрелю их число сократилось до 20.
У предприятия нет просроченной налоговой задолженности перед Государственной налоговой инспекцией (ГНИ), однако по данным на 23 мая задолженность предприятия перед "Содрой" составила 4185,88 евро.
В 2022 г. выручка швейного предприятия составила 299 630 евро, а прибыль – 5670 евро. Однако в прошлом году Salvika понесла убыток в размере 26 160 евро, а выручка составила 281 570 евро.