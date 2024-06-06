2024.06.06 11:39

Обанкротилась швейная компания Baltic Sewing Company, увольняет всех сотрудников

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: Shutterstock

Каунасское швейное предприятие Baltic Sewing Company обанкротилось и увольняет всех сотрудников, сообщила Служба занятости.

По данным службы, из 21 уволенного работника большая часть – портные, их на предприятии работало 13 человек, гладильщики – 3, швеи и работники смежных профессий – 3.

Директор Baltic Sewing Company Илона Гудинене сказала Elta, что предприятие уже несколько лет сталкивается с трудностями из-за пандемии Covid, войны в Украине и инфляции.

"Причины – уменьшение количества заказов. Сначала была пандемия, потом война в Украине, выросли цены, речь идет о газе и электроэнергии. Минимальная заработная плата также увеличилась, и ожидается, что ее рост продолжится в следующем году. Выжить просто невозможно", - ответила Elta И. Гудинене.

"В феврале и марте у нас вообще не было работы, неоткуда было брать заказы", - добавила она.

По данным Центра регистров, чистая прибыль Baltic Sewing Company в 2023 году составила 3,5 тыс. евро, а в 2022 году убыток составил около 8 тыс. евро. Долг компании перед "Содрой" на конец апреля составлял 16,7 тыс. евро.

Компания работала в Литве с 2010 года.

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