Об этом в фейсбуке сообщил эксперт в сфере авиации Симонас Барткус.
"Трудно сказать, насколько это скажется, я не очень представляю масштабы Greitai.lt на рынке Литвы. Когда я сам работал в авиационном секторе в 2010–2015 гг., они были большой платформой, но с 2017 г. продали бизнес голландцам, тогда платформа уменьшилась. После пандемии они были меньше заметны", – сказал Барткус.
Клиентам представили такую информацию - "Если вы купили у нас билеты и получили их, то ничего делать не надо и переживать не надо. Если вы купили билеты, но не получили их, то мы пришлем вам. Если вы надеетесь вернуть деньги, то рекомендуем напрямую обращаться в авиакомпанию, чтобы узнать, какое состояние возвращения денег", – сказано на сайте Greitai.lt.
С порталом Greitai.lt связаться не удалось.
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