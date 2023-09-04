04 сентября 2023 г. 16:16

Обанкротилась компания по производству косметики Manilla

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI

Приостанавливается деятельность компании Dermofaktorius, занимавшейся производством натуральной литовской косметики Manilla – в отношении компании будет запущена процедура банкротства, вызванного чрезвычайно высокими производственными затратами и невозможностью их амортизации, говорится в пресс-релизе компании.

Как указывается в пресс-релизе, бренд Manilla становится Manilla Med, а команда разработчиков продукции пополнится опытными врачами и учеными, которые обеспечат пользу создаваемой косметики не только для красоты, но и для здоровья.

"С начала нашей деятельности особое внимание мы уделяем натуральности нашей продукции. Я рада, что отныне продукция Manilla Med будет выделяться на рынке еще одной особенностью, чрезвычайно актуальной для ее клиентов, — особым вниманием к здоровью кожи", — сказала основательница Manilla доктор Рута Мерките.

Изменение в деятельность бренда вносит частный инвестор, работающий в сфере эстетической медицины, который решил приобрести его у Р. Мерките вместе с частью бизнеса. В команду разработчиков продукции бренда войдут 5 опытных врачей и ученых. Р. Мерките будет работать в компании в качестве консультанта.

Деятельность Manilla Med будет сосредоточена на разработке формул, развитии бренда и торговле.

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