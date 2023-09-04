Обанкротилась компания по производству косметики Manilla

Как указывается в пресс-релизе, бренд Manilla становится Manilla Med, а команда разработчиков продукции пополнится опытными врачами и учеными, которые обеспечат пользу создаваемой косметики не только для красоты, но и для здоровья.

"С начала нашей деятельности особое внимание мы уделяем натуральности нашей продукции. Я рада, что отныне продукция Manilla Med будет выделяться на рынке еще одной особенностью, чрезвычайно актуальной для ее клиентов, — особым вниманием к здоровью кожи", — сказала основательница Manilla доктор Рута Мерките.

Изменение в деятельность бренда вносит частный инвестор, работающий в сфере эстетической медицины, который решил приобрести его у Р. Мерките вместе с частью бизнеса. В команду разработчиков продукции бренда войдут 5 опытных врачей и ученых. Р. Мерките будет работать в компании в качестве консультанта.