О банкротстве заявила открывшаяся год назад сеть магазинов

„В сообщении отмечается, что, если в течение 15 дней с момента информирования не будет составлен договор о помощи или не будет принято решение о проведении процедуры банкротства без вмешательства суда, MLC prekyba обратиться в суд. (...) В суд с начала мая из-за долгов за товары уже обратилось несколько кредиторов MLC prekybos. Несколько дней назад Вильнюсский участковый суд принял решение удовлетворить их требования в связи с долгами, только это постановление еще не вступило в силу“, – сообщает портал.