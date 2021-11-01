В новых правилах установлен четкий регламент умерщвления и разделки рыбы. Цель этих действий - сделать так, чтобы процесс не проводили на глазах у покупателей (за исключением умерщвления с помощью электрического тока).

Для умерщвления выбранной покупателем рыбы в магазине или на рынке должно быт оборудовано отдельное помещение. Эту работу должны выполнять специально обученные этому работники.

По данным ГПВС, у представителей малого бизнеса было достаточно времени для подготовки к этим новшествам.

Напомним, что в Литве живую рыбу обычно активнее всего покупают во время больших праздников - на Рождество и на Пасху.