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С 1 ноября 2021 года в Литве вступает в силу новый порядок, в соответствии с которым в магазинах и на рынках нельзя будет приобрести живую рыбу. Об этом сообщает Государственная продовольственно-ветеринарная служба Литвы.
Šviežia žuvis
Šviežia žuvis
© RIMI nuotr.

В новых правилах установлен четкий регламент умерщвления и разделки рыбы. Цель этих действий - сделать так, чтобы процесс не проводили на глазах у покупателей (за исключением умерщвления с помощью электрического тока).

Для умерщвления выбранной покупателем рыбы в магазине или на рынке должно быт оборудовано отдельное помещение. Эту работу должны выполнять специально обученные этому работники.

По данным ГПВС, у представителей малого бизнеса было достаточно времени для подготовки к этим новшествам.

Напомним, что в Литве живую рыбу обычно активнее всего покупают во время больших праздников - на Рождество и на Пасху.

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