Новые правила Nord Pool предотвратят резкие скачки цен на электроэнергию

Изменения в правилах рынка предусматривают, что если почасовая стоимость электроэнергии в странах Балтии достигнет предела в 1,5 тыс. евро за мегаватт-час, биржа электроэнергии Nord Pool объявляет второй аукцион. Между тем, когда цена достигает максимума в 4 тыс. евро в Литве, Nord Pool активирует резервы пиковой нагрузки после консультации с Litgrid, как и прежде.

Изменения вступят в силу 7 декабря, а участники биржи представят предложения до 8 декабря, сообщает Nord Pool.

В Государственном совете по регулированию энергетики говорят, что изменения позволят участникам рынка повысить гибкость переводов на покупку и продажу, уменьшить или увеличить количество электроэнергии и цену на нее, тем самым повысив вероятность того, что их переводы будут приняты.

Вечером 17 августа один мегаватт-час (МВтч) был продан на территории стран Балтии по рекордной цене — 4 тыс. евро.

В результате национальные регулирующие органы стран Балтии начали расследование. Тогда участники литовского энергетического рынка утверждали, что рекордная цена была достигнута благодаря биржевому алгоритму определения цены, на основании которого иногда отклоняются даже более низкие ценовые предложения.