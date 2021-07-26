Новые маршруты: куда можно будет осенью улететь из Каунаса

С 31 октября авиакомпания Ryanair планирует летать в испанский портовый город Малагу, в финскую столицу Хельсинки, а с 1 ноября – в Манчестер в Соединенном Королевстве.

Ожидается, что рейсы в Малагу будут осуществляться дважды в неделю – по четвергам и воскресеньям, в Хельсинки – по средам, пятницам и воскресеньям, в Манчестер – по вторникам и субботам.