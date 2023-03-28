Новые данные: в течение 2 недель процентные ставки повысили 12 кредитных учреждений

"По сравнению с информацией от 14 марта текущего года, проценты по вкладам повысили 12 кредитных учреждений. За срочный вклад сроком до 12 месяцев предлагается от 0,25 до 3 проц. годовых, за накопительный – от 0,02 до 2,90 проц. годовых", – сообщает ЦБ.

Необходимо отметить, что Центробанк Литвы публикует предлагаемые кредитными учреждениями процентные ставки по вкладам с целью повысить заинтересованность жителей в финансовых услугах и побудить их более активно пользоваться такими услугами, а также усилить конкуренцию среди участников финансового рынка.

По словам БЛ, вклады являются одним из наиболее простых и безопасных способов инвестирования, их в Литве принимают банки, некоторые филиалы зарубежных банков и кредитные унии. Все вклады до 100 тыс. евро в банках, филиалах зарубежных банков и кредитных униях застрахованы. Следует напомнить, что для внесения вклада в кредитную унию необходимо стать ее пайщиком.

Предлагаемые банками и кредитными униями процентные ставки по вкладам публикуются на сайте банка.