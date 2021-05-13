Новшества в Вильнюсе: в спальных районах не исключается возможность сноса домов

Мэр столицы Литвы Ремигиюс Шимашюс сказал, что спальные районы планируют обновить, сделать их "приятными и дружелюбными", для этого запускают программу "город+". По его словам, главный показатель, к которому будут стремиться – больше молодых жителей в районах, больше семей с детьми, повышение уровня удовлетворенности жизнью и ценности недвижимости.

"Наша система основана на 4 принципах: мы понимаем, что для того, чтобы было хорошо, нужен хороший дом, хороший двор, хорошая улица и хороший район. Это дом, отвечающий современным требованиям: квартира, террасы, все остальное, двор, а не стоянка для машин, живая улица (...), и чтобы у районов было свое лицо, и это лицо состояло из центра притяжения, на что хотелось бы приехать посмотреть - зелень и прочее", – сказал мэр.

Программу хотят осуществить в течение 9 лет, к 40-летию независимости.

Кроме того, муниципалитет намерен переоборудовать некоторые улицы, чтобы они были удобнее для жителей-пешеходов. Например, как ул. Наугардуко, Исландиёс, Дидлаукё, проспект Конституциёс.

"Мы хотим, чтобы через два года было хотя бы 20 таких гуманных улиц, чтобы люди увидели - это реально не только в центре, но и в предместьях, в спальных районах. (...) Цель - чтобы такие улицы в городе доминировали", – сказал мэр.

Он заметил, что у советских районов есть свои плюсы - хорошая инфраструктура, сеть детских садов, школ, магазинов, поликлиник, хорошее сообщение, Много деревьев, но сами районы "безликие", там многого не хватает, например, дворов.

На вопрос, будут ли в спальных районах сносить старые дома.

"Я бы не хотел, чтобы это стало главным акцентом, но такая возможность не исключена, в некоторых случаях придется сносить. Но не будет такого, как в России, где все сносят и строят заново. (...) Мы хотим сделать так, чтобы за имеющимися домами присматривали. Будет меньше терпимости к халатному отношению к старым лифтам, дырявым крышам, авариным балконам. (...) Мы будем требовать следить за порядком. Мы уже стали требовательнее к оценке технического состояния домов. Если ничего предпринимать не будут, то наступит худшее из того, что может быть - морально и физически изношенные дома будут сносить. Особенно, если речь идет о домах, построенных с нарушениями, в неположенном месте, если люди их запустили и не присматривают за ними. Придет время, когда мы переселим жильцов в безопасное место, а такие дома снесем, построим хорошие. Такие места есть. (...) не районы будут сносить, а отдельные кварталы", – сказал Шимашюс.