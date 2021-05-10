"Если взглянуть на акции, то хороший кусок шеи или корейки стоит 3 евро. Килограмм окорока еще можно купить дешевле, но ведь в начале года он стоил 1,99 евро. Таких цен эти летом мы уже не увидим", – сказал Пятрас Чепкаускас, представитель портала Pricer.lt.

По данным эксперта, цены на свинину уже превысили максимум за последние 5 лет.

Покупатели, с которыми говорили журналисты, замечают, что видят растущие цены и ищут, где купить дешевле.

Торговые центры пока уверяют, что цены не растут, а снижаются. "Если оценивать последние три месяца, то свинина на 13% дешевле, чем в начале 2020 года. Но пока неясно, что будет дальше", – сказала Вайда Будрене, представитель сети Iki.

Пресс-секретарь Lidl Валдас Лопета заметил, что цены у них почти такие же, как в прошлом году, а ассортимент намного шире.

Аналитики говорят, что это произошло из-за снижения цен в мае.

Директор Литовской ассоциации мясопереработчиков Эгидиюс Мацкявичюс сказал, что в прошлом году на свинину цены снизились искусственно и не покрыли рост расходов производителей и животноводов. А это долго продолжаться не может.

Птица также не будет такой дешевой, как прежде. "Цены приближаются к тем, которые были в прошлом году во время пандемии, но еще не поднялись до цен в "нормальные" годы. Кроме того, очень подорожали корма", – объяснил ситуацию глава Литовской ассоциации птицеводов Витаутас Тевялис.

Однако он заметил, что кое-что дешевеет. Например, подешевела вареная колбаса, сливочное масло, яблоки, картошка.