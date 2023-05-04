Новость для столичных водителей: появятся три новые стоянки для машин

Первая откроется 5 мая. Она рассчитана на 173 мест и находится на ул. Пароду, 5 – рядом с выставочным центром LITEXPO. Стоянка будет действовать 7 дней в неделю, 24 часа в сутки, плата – 0,60 евро в час.
Вторая на 149 мест откроется на ул. Гележинё Вилко, 6, а третья - на 40 мест на проспекте Саванорю, 31. Эти две стоянки откроются в июне 2023 года. Стоянки будут открыты 7 дней в неделю, 24 часа в сутки, плата – 0,30 евро в час.
За парковку в этих местах можно будет заплатить только с помощью приложения m.Parking.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Этот бизнес называют одним из самых циничных в Литве: намереваются ввести запрет
Парламент Литвы намерен полностью запретить продажу...
Эфир Delfi с советником главы офиса президента Украины Михаилом Подоляком
В ночь на 3 мая над Сенатским дворцом московского Кремля...
Проблема: в столице постоянно меняют тротуары на том же месте или раскапывают приведенные в порядок территории
В столице Литвы постоянно меняют новые тротуары или...
Атака дронами на Кремль. Какие вопросы остались пока без ответа
Российские власти только в среду днем объявили, что...
Вице-министр финансов о продолжительности рецессии: думаем, что годовой экономический рост будет положительным
Вице-министр финансов Миндаугас Лютвинскас утверждает,...