Новость для столичных водителей: появятся три новые стоянки для машин

Первая откроется 5 мая. Она рассчитана на 173 мест и находится на ул. Пароду, 5 – рядом с выставочным центром LITEXPO. Стоянка будет действовать 7 дней в неделю, 24 часа в сутки, плата – 0,60 евро в час.

Вторая на 149 мест откроется на ул. Гележинё Вилко, 6, а третья - на 40 мест на проспекте Саванорю, 31. Эти две стоянки откроются в июне 2023 года. Стоянки будут открыты 7 дней в неделю, 24 часа в сутки, плата – 0,30 евро в час.

За парковку в этих местах можно будет заплатить только с помощью приложения m.Parking.