Новогодние тарифы Bolt поразили каунасца: это космос

За 10 км приложение посчитало почти 30 евро.

"Новогодние тарифы удивили – за 10 км 30 евро. Это космос. Где мы живем? В Вене? Или в Каннах?

Мы, простые люди, которые платим налоги, живем честно, и должны столько платить! Это ненормально!" – возмущался читатель портала Kas vyksta Kaune.