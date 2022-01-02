Новогодние тарифы Bolt поразили каунасца: это космос

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В ночь на субботу каунасец из Науясодиса ехал в Ромайняй на автомобиле Bolt. Дорога обошлась в значительную сумму.
За 10 км приложение посчитало почти 30 евро.
"Новогодние тарифы удивили – за 10 км 30 евро. Это космос. Где мы живем? В Вене? Или в Каннах?
Мы, простые люди, которые платим налоги, живем честно, и должны столько платить! Это ненормально!" – возмущался читатель портала Kas vyksta Kaune.
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