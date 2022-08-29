Нового поставщика выбрали 95 000 клиентов Perlas Energijа

"Ушли 95 000 клиентов, остались 85 000. По нашимданным, срок выбора поставщика не был продлен", – сказал глава Perlas Energijа.
По его словам, больше половины тех, кто не выбрал нового поставщика - клиенты из третьего этапа либерализации.
"Мы видим, что 46 000 оставшихся - из третьего этапа – они перейдут на общественные поставки, около 38 000 - из первого и второго этапа, они попадут на гарантийную поставку, их вопрос правительство будет решать на этой неделе", – сказал Юрайтис.
Компания сообщила о прекращении деятельности 19 августа. Она обещает компенсировать разницу в цене клиентам, которые выбрали другого поставщика, но не больше 6,3 центов за кВт/ч. Юрайтис сказал, что компенсации начнут платить с 10 октября.
"Следующий шаг – переброска клиентов, а с 10 октября мы будем компенсировать им разницу – за сентябрь", – сказал глава Perlas Energijа.
Правительство также намерено выделить частичные компенсации клиентам Perlas Energijа – до 1 октября тем, кто не выбрал независимого поставщика будут предоставлять гарантийное электричество, но по цене 24 цента, разницу выплатят из бюджета.
До Нового года эти потребители будут платить за 1 кВт/ч 24 цента – Минэнерго подготовило соответствующие поправки к закону, их должно утвердить правительство и одобрить парламент.
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