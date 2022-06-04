Чаще всего жители интересуются, почему установлена такая плата за услугу. Глава компании Rota Fortuna Друнгилас сказал, что ориентировались на цены в Таллине, где установлено такое же современное колесо обозрения.

"Палангское колесо технологически современнее таллинского, но руководствовались эстонской ценовой практикой. Она проверена и действует", – пояснил глава компании.

Цена билета - 10 евро, за эти деньги колесо делает три круга.

Друнгилас не сказал, сколько стоило колесо обозрения, его разрабатывали специально для Паланги.

"Мы составили договор об аренде, поскольку это очень дорогое оборудование. Я не знаю, кто мог бы себе позволить его покупку. Колесо стоило несколько миллионов: только цена на материалы растет каждую неделю. Кроме того, использовалась электроника, которую сложно просто так купить на рынке. Меня не уполномочили раскрывать стоимость аренды, это коммерческая тайна", – заметил он.

Друнгилас рассказал, что поиск подходящей конструкции был долгим и нелегким, ведь колесо искали для взморья, где часто дует сильный ветер, бывают бури. Нужны были кабины с отопительной системой и кондиционерами.

"Каждый день проводят проверку всех соединений, это занимает два часа, – техническая проверка, тестирование, проверяют каждую кабину, соединения", – сказал он.

"Сегодня у нас есть 7–8 работников, всего их будет около 10. Есть и местные, и приезжая молодежь. Работает не только молодежь, есть кассиры, операторы. Нельзя не учитывать сезонность, поэтому летом, когда потоки больше, нужно больше работников, зимой будем смотреть по потребностям. Пока сложно что-то прогнозировать, ситуация трудно предсказуемая в геополитическом плане. Конечно, осенью работников станет меньше, это понятно", – заметил Друнгилас.

Голландская компания Mondial Rides за 40 лет произвела больше 70 таких колес, которые стоят в разных странах мира.

Друнгилас рассказал, что немало времени и усилий требует уборка кабин, чистка поверхностей, стекол.

По его словам, тот факт, что кабины колеса закрытые, действует на людей, которые боятся высоты, они чувствуют себя комфортнее и увереннее.