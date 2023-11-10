Новинка в Вильнюсском аэропорту: еду можно заказать, находясь дома, а получить перед вылетом

 
ru.DELFI.lt
Vilniaus oro uostas
Vilniaus oro uostas
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis
Отныне пассажиры Вильнюсского аэропорта могут заранее заказать еду в ресторанах, находящихся в зале отбытия и забрать ее перед полетом. Литовские аэропорты начинают сотрудничество с платформой Wolt.

"Мы следим за тем, как меняются потребности и привычки клиентов, ищем новые возможности, чтобы их удовлетворить. Мы заметили, что многие пассажиры перед вылетом хотят перекусить или купить еду с собой в дорогу, но не успевают это сделать или опасаются, что не успеют.

Новое партнерство улучшит опыт клиентов, поскольку платформа Wolt пользуется популярностью в Литве, ею удобно и просто пользоваться, Кроме того, она даст клиентам возможность забрать еду в удобное время, не надо ничего ждать", – сказала представитель Литовских аэропортов Гинтаре Норвилайте-Таутявиче.

С помощью Wolt пассажиры Вильнюсского аэропорта могут заказать еду в ресторанах Charlie Pizza и Manami. Заказ можно оформить на вынос, тогда его герметично упакуют.

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