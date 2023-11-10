Новинка в Вильнюсском аэропорту: еду можно заказать, находясь дома, а получить перед вылетом

"Мы следим за тем, как меняются потребности и привычки клиентов, ищем новые возможности, чтобы их удовлетворить. Мы заметили, что многие пассажиры перед вылетом хотят перекусить или купить еду с собой в дорогу, но не успевают это сделать или опасаются, что не успеют.

Новое партнерство улучшит опыт клиентов, поскольку платформа Wolt пользуется популярностью в Литве, ею удобно и просто пользоваться, Кроме того, она даст клиентам возможность забрать еду в удобное время, не надо ничего ждать", – сказала представитель Литовских аэропортов Гинтаре Норвилайте-Таутявиче.