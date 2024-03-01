Новая сеть расширяется: открыт уже третий магазин в Литве

Новый магазин был открыт в городке Urmаs (Каунас, проспект Прамонес, 16, 17 зал, восточная галерея). Сообщается, что руководство считает этот магазин лицом сети.

"Наш первый магазин в Вильнюсе, в районе Лаздинай, занимает площадь всего 250 м², в Шяуляй магазин в два раза больше первого, а каунасский MLC - самый большой. Покупатели могут свободно перемещаться по магазину площадью 10в этом магазине самый широкий ассортимент", – порадовался директор сети Юстас Подерис.

В этом магазине многие товары продают со скидкой, если покупатель берет 2 или больше упаковок. Например, 1 кг пшеничной муки 550D обычно стоит 0,99 евро, а если взять две или больше упаковок, то цена снизится до 0,74 евро. Такие скидки в сети MLC колеблются в пределах 10-25%.