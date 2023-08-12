Новая ниша для бизнеса: кладбище домашних животных

Торговцы гробами для животных сказали журналистам, что чаще всего такие услуги покупают вильнюсцы, но бывают и клиенты из Паневежиса. Нет сомнений в том, что потребности вырастут после того, как в Паневежисе оборудуют кладбище для домашних животных.
Виолета из Паневежиса сказала, что недавно племянница пригласила ее на похороны своего ретривера Таи в Вильнюсе. Собаку хоронили в специально изготовленном гробу, на церемонии присутствовал могильщик, на могиле поставили свечу, положили любимую игрушку собаки.
"Я ездила не прощаться с собакой, а поддержать племянницу, мать которой отказалась участвовать в похоронах, назвав все это глупостью и извращением. Я тоже так думала, но видела, что племянница очень страдает", – сказала Виолета, заметив, что похороны поменяли ее мнение.
"Я поняла, что люди, которые хоронят собаку в гробу, как раз показывают, что они цивилизованные. Это должно быть примером для тех, кто просто выбрасывает тело животного в лесу или где-то еще", – сказала женщина.
Рядом с Паневежисом, в Каймишкисе, действует приют для животных. Его основательница Рута Либерене сказала, что хоронит животных без гробов, а место, где похоронены животные, отмечает палками.
Либерене считает нормальным, когда животных хоронят в гробах или кремируют, а потом хоронят урну.
По ее словам, многие владельцы животных относятся к ним, как к полноценным членам семьи. Так почему бы и не проститься с ними цивилизованно.
Либерене сказала, что на Западе много кладбищ домашних животных, они популярны и в соседней Латвии.
Она считает, что с открытием такого кладбища в Паневежисе, появится и спрос на необходимые товары - гробы, памятники.
В интернете уже сейчас можно найти гробы, урны и памятники для животных. Пакеты для тел животных, в которых тоже хоронят, можно купить за 3–5 евро, гробы стоят 25-80 евро.
Торговец Жигимантас, ответивший на звонок, сказал, что товары находятся в Каунасе, а основные покупатели - вильнюсцы.
"Мы все знаем, что есть две Литвы. Одна - Вильнюс, а другая - остальная часть. Почти все заказчики в Вильнюсе. Из Паневежиса поступали только вопросы", – сказал он. По его словам, этот бизнес для него - пока эксперимент, он ждет, когда люди начнут культурно хоронить животных.
Второе найденное предложение в интернете - магазин в Шяуляй, там продают урны и гробы для животных. Шяуляец Саулюс сказал, что гробы пока непопулярны, а вот урны покупают владельцы крематория для животных, который действует в Таурагском.
Предприниматель из Вильнюса предлагает заказать услугу могильщика для животных, изготавливает таблички с кличками животных, организует церемонию доставки на кладбище.
"Наши услуги не очень популярны, но число клиентов растет. Дороже всего обходится копание могилы зимой. Однажды заплатили 120 евро, потому что земля промерзла на большую глубину", – сказал Эдгарас.
По его словам, на Вильнюсском кладбище домашних животных хоронят много урн.
В Паневежисе идея создания кладбища для животных появилась давно. Муниципалитет даже выделил участок земли на окраине города, рядом с ул. K.Нарушявичаус. Там запланировано 2000 могил. Есть и проект. Но пока муниципалитет не выделил деньги на оборудование кладбища. Сейчас паневежцы хоронят своих животных на нелегальном кладбище в Паневежском районе.