Новая игрушка Go Vilnius: воздушный шар за 89 000 евро

Так может показаться не только потому, что общественное учреждение Вильнюсского городского самоуправления Go Vilnius потратит за 3 года до 3,4 млн евро на "бесплатные" концерты под названием "Молодой, как Вильнюс".
Одна из последних покупок Go Vilnius — воздушный шар в форме сердца с надписью "Vilnius". Правда, сам воздушный шар Вильнюс не покупал.
Но купил на нем рекламу, людей, летающих на нем, и дни по подъему привязанных воздушных шаров.
За воздушный шар заплатят до 89 тысяч евро
Go Vilnius анонсировала новую игрушку только в июне этого года, хотя контракт на госзакупку соответствующих услуг был заключен еще в августе прошлого года.
Как сообщили в Центральной информационной системе общественных закупок, максимальная сумма контракта, заключенного с компанией Ayra LT, составляет 89 тыс. евро.
В эту сумму входят "услуги по рекламе на воздушных шарах в Вильнюсе", а также "представительные полеты" для 45 человек и 6 дней "услуг по подъему привязных воздушных шаро".
Данные объемы услуг являются предварительными в соответствии с договором купли-продажи, который должен быть действителен в течение трех лет.
"В качестве одного из символов города мы выбрали красный воздушный шар в форме сердца, символизирующий то, что Вильнюс – открытый, гостеприимный город, любимый, как его жителями, так и гостями. Такое парящее в небе сердце с надписью "Vilnius" своей оригинальной формой и размером передаст атмосферу гостеприимства города и будет способствовать популяризации столицы в Литве и за рубежом, побуждая людей больше узнавать о чудесном городе, посетив его", - отметила в недавнем пресс-релизе руководитель Go Vilnius Довиле Александравичене.
Минфин заплатил за баллон гораздо меньше
Согласно сообщению, Вильнюс – одна из немногих европейских столиц, где регулярно проводятся полеты на воздушных шарах.
Именно поэтому они привлекают внимание, как приезжих гостей города, так и местных жителей, неповторимо дополняя панораму столицы.
Полет на воздушном шаре над Вильнюсом и его окрестностями – популярная часть путешествия как среди иностранных туристов и журналистов, посещающих город, так и среди участников конференции и других гостей.
Воздушные шары использовались различными имиджевыми кампаниями Вильнюса, представляя город иностранным туристам.
По словам руководителя Go Vilnius Довиле Александравичене, это способствовало реализации новой идеи представления столицы.
Кстати, вначале 2021 году Министерство финансов Литвы заключило аналогичный договор на размещение рекламы на воздушном шаре. Тогда Минфину пришлось заплатить 25,9 тыс. евро за саму рекламу (помощь Исландии, Лихтенштейна и Норвегии, которую оказывают Литве), а также за 240 полетов на воздушных шарах.