Novaturas уже вернул путешественникам 8,4 млн. евро

Компания через Вильнюсскую биржу Nasdaq распространила сообщение, в котором пообещала расплатиться со всеми клиентами в феврале.

"На сегодняшний день мы уже вернули 8,4 млн. евро, а до конца февраля этого года вернем деньги всем клиентам", – сказала глава Novaturаs Аудроне Кейните.

Общая сумма кредитов, полученных Novaturаs у Invegа, составляет 2,404 млн. евро.

По словам туроператора, из-за ограничений, связанных с COVID-19, в январе группа временно не работала ни на одном из рынков. Только возвращали отдыхающих с Тенерифе.

С начала февраля возобновились полеты на Тенерифе и в Египет. Отпускные направления пополнились за счет ОАЭ и Мальдивских островов.

"Если эпидемиологическая ситуация и условия позволят, то в середине весны компания предложит туры в Турцию, Грецию, Болгарию и др. страны", – сказано в пресс-релизе.