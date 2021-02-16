aA
Один из крупнейших туроператоров в странах Балтии Novaturas уже вернул путешественникам 8,4 млн. евро за поездки, которые не осуществились из-за пандемии.
Novaturas уже вернул путешественникам 8,4 млн. евро
© A.Didžgalvio nuotr.

Компания через Вильнюсскую биржу Nasdaq распространила сообщение, в котором пообещала расплатиться со всеми клиентами в феврале.

"На сегодняшний день мы уже вернули 8,4 млн. евро, а до конца февраля этого года вернем деньги всем клиентам", – сказала глава Novaturаs Аудроне Кейните.

Общая сумма кредитов, полученных Novaturаs у Invegа, составляет 2,404 млн. евро.

Статьи по теме:
В Литву приходит один из крупнейших польских туроператоров  (13)
Отдыхающие, потерявшие часть отпуска, оценили свои мучения  (3)

По словам туроператора, из-за ограничений, связанных с COVID-19, в январе группа временно не работала ни на одном из рынков. Только возвращали отдыхающих с Тенерифе.

С начала февраля возобновились полеты на Тенерифе и в Египет. Отпускные направления пополнились за счет ОАЭ и Мальдивских островов.

"Если эпидемиологическая ситуация и условия позволят, то в середине весны компания предложит туры в Турцию, Грецию, Болгарию и др. страны", – сказано в пресс-релизе.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Вернувшийся с египетского курорта пенсионер: поехал бы еще раз (9)

19 августа в Литву из Хургады (Египет) вернулись 82...

TOP новостей

Глава компании CityBee призывает клиентов менять пароли (21)

После того как стало известно о том, что кибермошенники...

Профессор предлагает быстрее отменять карантинные ограничения (52)

В понедельник в Литве были открыты небольшие магазины...

Литва празднует День восстановления государства (75)

Во вторник Литва празднует День восстановления...

Литву с 16 февраля поздравил папа римский, президенты США, Польши и других стран (76)

Президента Литвы Гитанаса Науседу и жителей нашей...

Предприниматель предупреждает Литву: бизнесу все чаще рекомендуют выбирать другие страны (39)

Несмотря на то, что Литву часто позиционируют как...