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Один из крупнейших туроператоров в странах Балтии Novaturas заканчивает расчеты с клиентами за не состоявшиеся в прошлом году поездки - в Литве, Латвии и Эстонии уже возвращено более 9,3 млн евро, сообщила компания.
Novaturas уже вернул клиентам более 9,3 млн евро
© DELFI / Karolina Pansevič

Литовским клиентам возвращено 4 млн евро - 98% всех уплаченных клиентами денег. В Латвии и Эстонии расчеты завершены - там возвращено 1,4 млн евро и 3,9 млн евро соответственно. Компания утверждает, что в начале марта будут произведены расчеты с последними клиентами.

Как утверждает Novaturas, компания смогла ускорить возвращение денег после того, как в январе договорилась с Министерством экономики и инноваций, а также учреждением Invega о дополнительном льготном кредите в размере более 1 млн евро.

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Кроме того, государственный Фонд помощи бизнесу выкупит облигации Novaturas стоимостью 10 млн евро. Однако облигации еше не выпущены.

Novaturas в 2020 году понес 4,49 млн евро чистых убытков, его выручка упала на 82% до 33,1 млн евро, а число клиентов - на 84%.

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