Novaturas уже вернул клиентам более 9,3 млн евро

Литовским клиентам возвращено 4 млн евро - 98% всех уплаченных клиентами денег. В Латвии и Эстонии расчеты завершены - там возвращено 1,4 млн евро и 3,9 млн евро соответственно. Компания утверждает, что в начале марта будут произведены расчеты с последними клиентами.

Как утверждает Novaturas, компания смогла ускорить возвращение денег после того, как в январе договорилась с Министерством экономики и инноваций, а также учреждением Invega о дополнительном льготном кредите в размере более 1 млн евро.

Кроме того, государственный Фонд помощи бизнесу выкупит облигации Novaturas стоимостью 10 млн евро. Однако облигации еше не выпущены.

Novaturas в 2020 году понес 4,49 млн евро чистых убытков, его выручка упала на 82% до 33,1 млн евро, а число клиентов - на 84%.