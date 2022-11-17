Norwegian Air Shuttle в следующем году из Вильнюса будет летать в Копенгаген

Планируется, что каждую неделю будет выполняться три рейса, сообщил оператор литовских аэропортов - компания Lietuvos oro uostai.

В настоящее время из Вильнюса и Паланги в Копенгаген летает скандинавская авиакомпания SAS, а из Каунаса — ирландская Ryanair.