Norfa: еще неясно, кому передадим деньги за проданные российские и белорусские товары

"Мы думаем. Окончательного плана нет", – сказал в интервью LRT акционер группы Norfа Дайнюс Дундулис.
Он надеется, что продукцию продадут в течение 3-6 месяцев, тогда станет ясно, на что пойдут эти деньги. Согласно подсчетам, речь идет о 0,5 млн. евро.
Пресс-секретарь сети Iki Вайда Будрене сказала, что они не будут продавать изъятые из продажи российские и белорусские товары.
"Мы везем их из магазинов на центральный склад. Потом будем решать, что с ними делать, но на прилавки не вернем", – сказала она.
Ранее сообщалось, что действующие в Литве компании Maxima, Rimi, Iki, Norfa, Barbora, Mineraliniai vandenys вскоре после начала войны в Украине изъяли из продажи российские и белорусские товары и отказались от ввоза новых.
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