Об этом Inter RAO Lietuva сообщила через Варшавскую биржу, представив отчет биржевого оператора Nord Pool.

"Дальнейшая торговля Inter RAO Lietuva на рынках Nord Pool останавливается. Причиной остановки является текущий риск, связанный с расчетами между Nord Pool и компаниями группы РАО. Остановка вступит в силу немедленно", - говорится в сообщении.

В понедельник Inter RAO Lietuva подтвердила BNS, что не может вести никакой торговли на бирже Nord Pool. По сообщению компании, с воскресенья ее клиенты должны были перейти к Energijos skirstymo operatorius (ESO) как к гарантирующему поставщику в соответствии с действующим законодательством.

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По данным Inter RAO Lietuva, остановка торгов на бирже Nord Pool не влияет на долгосрочное соглашение о расчете между нею и операторами передающей системы Балтийских стран за межсистемный дисбаланс.

После того, как Nord Pool прекратила торговлю российской электроэнергией от своего единственного импортера в странах Балтии - "Интер РАО" - импорт этой электроэнергии в Литву в воскресенье был приостановлен, и потребности страны удовлетворяются за счет местного производства и импорта через соединения со Швецией, Польшей и Латвией.