Ночные поезда из Вильнюса ходить не будут

Компания представила расписание на 2024 год, в нем нет ночных рейсов. По данным компании, их нет по одной причине – об этом не просят пассажиры. Все расписания составлены с учетом пожеланий пассажиров. В этом году компания учла 2/3 пожеланий.

"Компания пока намерена продолжать организацию поездок с учетом имеющихся данных о поездках и потоках пассажиров, это касается и маршрута Вильнюс-Варшава. Например, с учетом потребностей пассажиров компания LTG Link уже сейчас обеспечивает регулярное сообщение на маршруте Вильнюс-Каунас в поздние часы по пятницам и субботам. Поезда в обоих направлениях идут в 22:10-22:15 ч. В выходные дни оптимальное время для последнего рейса 21:20-21:35 ч.", – сказала пресс-секретарь компании Котрина Дзикарайте-Мисюне.