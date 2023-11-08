Независимые поставщики электроэнергии в Литве снизили тарифы в предлагаемых планах

По данным на 1–7 ноября, средняя цена на электроэнергию на бирже Nord Pool составила 0,063 евро/кВтч без НДС, что на 28% ниже средней октябрьской цены – 0,087 евро/кВтч без НДС. Самой низкой средней биржевой ценой на электроэнергию в ​​этом году была апрельская цена – 0,067 евро/кВтч без НДС. Средняя цена на минувшей неделе (30 октября – 5 ноября) также была одной из самых низких в этом году и составила всего 0,058 евро/кВтч без НДС, сообщает Литовское агентство энергетики (ЛАЭ).