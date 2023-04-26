Независимые поставщики электроэнергии с начала года снизили цены до 40 проц.

Агентство отмечает, что если биржевые цены на электроэнергию в последние дни апреля останутся на прежнем уровне, то средняя цена за этот месяц станет самой низкой с мая 2021 года. По мере потепления погоды спрос на электроэнергию сократился, а выработка увеличилась, вследствие чего цены на электроэнергию упали во всем регионе Балтийского моря.

1-25 апреля среднемесячная оптовая цена на электроэнергию на бирже Nord Pool составила 0,064 евро/кВтч без НДС, что на 28 проц. ниже средней мартовской биржевой цены в размере 0,089 евро/кВтч без НДС. Как ранее сообщало ЛАЭ, после рекордно низких цен на 15-ой неделе года (0,0425 евро/кВтч) средненедельная цена в следующие семь дней выросла до 0,066 евро/кВтч или на 55 проц.

По сравнению с предыдущей неделей два поставщика (Elektrum Lietuva и Ignitis) повысили цены в фиксированных тарифных планах для потребителей на 1-2 проц. Один поставщик (Enefit) оставил цены без изменений.

Цены на электроэнергию, предлагаемые всеми тремя поставщиками, колеблются в пределах 0,18-0,30 евро/кВтч (двухзонные) и 0,24-0,26 евро/кВтч (однозонный).

Средняя цена 1 кВтч электроэнергии в фиксированных тарифных планах (на срок 24 месяца и 36 месяцев) составила 0,246 евро/кВтч (двухзонные) и 0,255 евро/кВтч (однозонные). На сегодняшний день 6-месячный и 12-месячный фиксированные тарифные планы предлагают Elektrum Lietuva и Ignitis соответственно, 24-месячный план предлагают два поставщика (Ignitis и Enefit), 36-месячный – два поставщика (Elektrum Lietuva и Enefit).

Цены гарантийного электроснабжения (план "Стандартный") с 1 апреля составляют 0,199 евро/кВтч (однозонный), а также 0,211 евро/кВтч и 0,171 евро/кВтч (двухзонные).

Данная информация предназначена для информирования потребителей. Она не предназначена ни для оценки независимых поставщиков электроэнергии, ни для рекламы их предложений.