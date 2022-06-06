Независимого поставщика электроэнергии еще не выбрали 42% клиентов второго этапа

За неделю поставщика выбрали 17 500 потребителей. Больше всего потребителей второго этапа – 296 100 (68,8%) – выбрали Ignitis, 59 900 (13,9%) – Perlas energijа, 39 200 (9,1%) – Elektrum Lietuvа, 22 500 (7,6%) – Enefit, 2700 (0,6%) – других поставщиков (Egto energija, Birštono elektra, Kauno termofikacijos elektrinė).

Потребители, которые используют 1000–5000 кВт в год должны выбрать независимого поставщика до 18 июня.

Если человек не сделал выбор, то компания ESO станет временным гарантийным поставщиком и будет предоставлять услугу по цене на 25%, чем цена на бирже, кроме того, придется дополнительно платить за передачу электроэнергии и связанные с этим услуги.