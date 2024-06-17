Невидимый и углубляющийся кризис апельсинового сока: заменители на полках магазинов, рост цен

Торговцы в Литве утверждают, что действительно заметили подорожание — в результате в предложении вместо чистого сока появилось больше нектаров. В свою очередь глава крупнейшего литовского производителя соков констатирует печальный факт - апельсиновый сок станет дороже, а некоторые могут вообще перестать его производить.
Оптовая цена апельсинового сока за год подскочила почти на 77%, сообщает Euronews. Предполагается, что с февраля 2020 г., когда началась пандемия коронавируса, цена выросла даже в 5 раз. Около 85 % мирового рынка апельсинового сока поделен между американским штатом Флорида и Сан-Паулу (Бразилия) – экспортируют 99% своей продукции. Проблемы производства влияют на поставки и цены в Европе, в результате чего апельсиновый сок, который поставляется в меньших количествах, становится дороже.
В начале мая организация производителей цитрусовых Fundecitrus сообщила, что урожай в Бразилии за год снизится на 24 % и будет самым низким за последние 36 лет. В тоже время министерство сельского хозяйства США прогнозирует, что урожай немного увеличится по сравнению с прошлым годом, но будет на 36 % меньше, чем два года назад.
В Fundecitrus заявили, что основной причиной спада является засуха, поразившая ключевые регионы. Растения также пострадали от передающейся через плоды инфекции Huanglonbing, широко известной как болезнь желтого дракона, которая поразила посевы во Флориде и Бразилии. В прошлом году в Мексике, еще одной крупной стране, выращивающей апельсины, производство также упало на 30 %.
Прогноз: предложения уменьшится, а цены вырастут
Глава Eckes-Granini Baltic, крупнейшего производителя соков, напитков и морсов в Литве Мариюс Гудаускас, рассказал Delfi, что кризис апельсинового сока продолжается уже несколько лет и только углубляется - это беспокоит и огорчает производителей, но с этим мало что можно сделать.
„Очень большой дефицит сырья. Свирепствует противная бактериальная болезнь апельсиновых деревьев, называемая желтым драконом. Апельсиновые деревья гниют и умирают, это происходит во всем мире, в том числе и в Бразилии, где производится 70% всех апельсинов, сырья для апельсинового сока. Поскольку нехватка сырья огромна, цены тоже растут. Через пару лет мы будем считать уже не в процентах, а в разы. Если посмотреть пару лет назад и сейчас, цена на сырье выросла в три раза“, - сказал М.Гудаускас.
По его словам, к сожалению, хороших прогнозов пока нет. Деревья гибнут не только из-за болезней, но и из-за погодных явлений, вызванных изменением климата – от ураганов до засух. Апельсиновый сок определенно не будет дешеветь, сказал собеседник.
„Он дорогой и будет дорожать, я должен констатировать это как факт. Нам придется сделать его более дорогим или прекратить производство, потому что сейчас никто не производит в убыток. <...> Мелкие мировые производители вообще не производят сок, потому что у них нет сырья. Дело не в цене, хоть она и очень дорогая, но концентрат апельсинового сока достать уже невозможно. Предложение обязательно уменьшится, а цена будет расти и расти. Пока ничего хорошего не светит, потому что для того, чтобы вырастить апельсиновые деревья, нужно 10 лет“, - поделился прогнозом М. Гудаускас. Он сказал, что надеется, что сок в два раза дороже не будет, но все зависит от цен на сырье, которые пока непредсказуемы. „Мы почти без прибыли работаем с апельсинами, смотрим, какую цену установить, чтобы можно было на этом заработать“, - сказал М.Гудаускас.
От некоторых брендов пришлось отказаться
Руководитель отдела закупок торговой сети Maxima Марюс Тилмантас подтвердил, что цены на апельсиновый сок за последние годы действительно выросли. Из-за уже упомянутых причин снижения урожая цена на концентрат апельсинового сока за последний год выросла почти вдвое, что отражается на конечной цене продукта на прилавках. По его словам, с поставщиками и производителями приходится постоянно договариваться о закупочной цене апельсинового сока. А чтобы управлять скачком цен на переговорах, нужно использовать производство собственной торговой марки.
„Когда поставщики повысили цены на апельсиновый сок, им пришлось действовать решительно и полностью отказаться от ассортимента апельсинового сока некоторых марок, поскольку рост цен на некоторые продукты был непропорционально и необоснованно чрезмерным. Правда, покупатели могли не заметить очевидного изменения на полках магазинов, потому что сократилось предложение только некоторых видов апельсинового сока, а кроме того, мы ввели в ассортимент альтернативы сокам частных марок“, - рассказал М.Тилмантас. Он отметил, что некоторые клиенты по-прежнему предпочитают более дешевые альтернативы апельсиновому соку, сокосодержащим напиткам и нектарам.
По мнению М.Тилмантаса, ситуация на мировом рынке апельсинового сока должна стабилизироваться через несколько лет, поскольку для возобновления урожая апельсинов потребуется еще 3-4 года. Поэтому цена на сок, вероятно, не будет снижаться еще как минимум несколько лет. „Вероятно, что за это время, чтобы компенсировать нехватку концентрата сока и хотя бы смягчить последствия кризиса, производители предложат альтернативы апельсиновому соку, такие как нектары и сокосодержащие напитки, на производство которых используется меньше концентрата“, — сказал собеседник.
Некоторые соки стали дороже даже на 65 %
Менеджер по связям с общественностью торговой сети Iki Гинтаре Китове отметила, что она также заметила схожие тенденции - из-за неурожая апельсинов мировые цены на соки постоянно растут. Однако она сказала, что цены на полках их магазинов изменились всего на несколько процентов.
Чтобы изменений для покупателей было как можно меньше изменений, с поставщиками ведутся постоянные переговоры в поисках лучших ценовых предложений, утверждает она. В тоже время спрос на сок этих фруктов только растет. „Если посмотреть в целом, то в 2024 году объем проданного сока увеличился примерно на 13 %. Когда наступает теплое время года, люди с удовольствием наслаждаются соком. Хотя продажи апельсинового сока несколько снизились, мы замечаем, что покупатели с удовольствием выбирают различные другие фруктовые и ягодные соки – набирают популярность яблочный и виноградный соки. Однако апельсиновый сок из TOP соков никуда не исчезает“, - сказала Г. Китове.
Торговая сеть Norfа пока не решается прогнозировать, как могут измениться цены в будущем. Однако, как отметил пресс-секретарь Norfа Дарюс Рылишкис, рост цен на самые популярные соки был существенным. В торговой сети Norfа цена апельсинового сока по основным позициям за полгода выросла примерно на 30-40 %. Некоторые еще дороже – около 65%. „Продажи соков немного снизились, но незначительно. Стоит также отметить, что поставщики, учитывая такое изменение цен, предложили продавать помимо соков и нектары. Продажи нектара за полугодие немного выросли по сравнению с предыдущим периодом. Появилось их большее разнообразие как реакция на рост цен“, - отметил