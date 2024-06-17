Невидимый и углубляющийся кризис апельсинового сока: заменители на полках магазинов, рост цен

„Он дорогой и будет дорожать, я должен констатировать это как факт. Нам придется сделать его более дорогим или прекратить производство, потому что сейчас никто не производит в убыток. <...> Мелкие мировые производители вообще не производят сок, потому что у них нет сырья. Дело не в цене, хоть она и очень дорогая, но концентрат апельсинового сока достать уже невозможно. Предложение обязательно уменьшится, а цена будет расти и расти. Пока ничего хорошего не светит, потому что для того, чтобы вырастить апельсиновые деревья, нужно 10 лет“, - поделился прогнозом М. Гудаускас. Он сказал, что надеется, что сок в два раза дороже не будет, но все зависит от цен на сырье, которые пока непредсказуемы. „Мы почти без прибыли работаем с апельсинами, смотрим, какую цену установить, чтобы можно было на этом заработать“, - сказал М.Гудаускас.