Невиданные цены на электричество в Литве: передышка ожидается нескоро

Таких очередей, как в начале июля, у отделений Ignitis больше нет. Однако жители все еще выбирают независимого поставщика. Некоторые приводят близких.

Немало людей около отделения Ignitis можно увидеть в Шяуляе.

"Мне все оформляла внучка, сегодня я пришла сама, вижу, что не до конца сделала. Я не знаю (есть ли у меня независимый поставщик), она уехала, а я осталась", – сказала пенсионерка.

"Взбаламутили людей. Одни платят 24 цента, я – 36 центов, ничего не разобрать", – сказала другая собеседница.

"Люди ждут по два часа. Я спрашивал, сколько ждали те, кто вышел, говорят – 1,5-2 ч", – сказал один мужчина.

В июле тем, кто не выбрал поставщика, услуги поставляла компания Energijos skirstymo operatorius (ESO), но цены у нее выше.

В августе цены выросли на 1/4. Если бы не было льгот, то платить пришлось бы 55,5 цт за кВт (с компенсацией 46,5 цт). Это на 12 цт больше, чем в июле.

Эксперт по энергетике Видмантас Янкаускас заметил, что таких цен еще не было.

"Ну, куда уж тут. Не только мы, но и другие западные страны не видели", – сказал он.

"Очень долго тянули, все было непонятно, что будет, какие компенсации, были люди, которые говорили, что все это временно, гарантийные поставки станут дешевле и вот: сейчас гарантийные намного дороже", – прибавил эксперт.

Если в месяц человек расходует 150 кВт, то в июле он заплатил 50 евро, а в августе заплатит 70 евро.

"У любого независимого поставщика цены будут ниже, человек все равно должен принять решение. Гарантийная услуга временная и дорогая. Поэтому нет причин оставаться на гарантийных поставках", – сказал представитель ESO Паулюс Калмантас.

По данным LNK, услуги независимых поставщиков на 6-9 центов меньше, чем вESO, но еще многие люди не выбрали независимого поставщика.

"90% клиентов этого этапа успешно выбрали поставщика и получают услугу, оставшиеся 10% - это 87 000, еще в августе будут получать услуги ESO", – сказал Калмантас.

У экономистов нет хороших новостей в связи с ценами.

"Пока на рынке нет причин для снижения цен. Разве что появится дешевое электричество из Скандинавии, из-за повышения количества воды (там много ГЭС). Но мы видим, что природа в этом не помогает", – сказал вице-президент Литовской конфедерации бизнеса Марюс Дубниковас.

Экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас сказал, что передышка возможна разве что весной.

"Только весной можно надеяться на какую-то передышку. Мы видим, что в будущих сделках цена на газ растет, на электричество – тоже. Грубо говоря, такая цена будет держаться до весны. Но она может быть и ниже и выше, все зависит от того, какой будет зима", – прогнозирует Маурицас.

Согласно закону, ESO предоставляет услуги поставки электричества в течение полугода, потом электричество отключают.

Delfi напоминает, что можно выбирать из следующих поставщиков: Ignitis, Elektrum Lietuva, Perlas Energija, Enefit, EGTO energija, Birštono elektra.