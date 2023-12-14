Неудачное открытие магазина новой сети: после обслуживания нескольких десятков человек, магазин закрыли

Несмотря такой старт, вызвавший разочарование покупателей, представители торговой сети сказали, что тем покупателям, которые пришли в среду, но не смогли ничего купить, компенсируют ущерб.

Представители компании указали, что каждому, кто придет в шяуляйский магазин магазин до 20 декабря и купит на 25 евро и больше и сохранит чек, в следующий раз сделают скидку в размере 4 евро – это компенсирует стоимость проезда (билет на общественный транспорт в Шяуляе стоит 1 евро).

"Несмотря на наши усилия и подготовку, в системе магазина возникли непредвиденные технические проблемы, на их устранения потребуется несколько дней. Было тяжело видеть приехавших клиентов, которые не смогли ничего купить. Мы чувствуем себя обязанными компенсировать им расходы и за потраченное время. Приносим извинения за доставленные неудобства и отмечаем, что для нас важно, чтобы шяуляйцы дали нам второй шанс", – сказал глава сети Юстас Подерис.