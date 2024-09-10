Несмотря на стабильные показатели трудоустройства, безработица в Литве выросла

„С приближением осени рынок труда, как обычно, оживляется началом нового учебного года. Образовательные учреждения ищут учителей, их помощников и вспомогательный персонал, поставщики услуг неформального образования ищут сотрудников дополнительного образования, различных работников творческих и спортивных клубов. Активизируются и предприятия общественного питания: одни ищут смену для возвращающихся к учебе отработавших летом студентов, другие готовятся оказывать услуги общественного питания школам или расширяют масштабы своей деятельности, ожидая возвращения сотрудников на работу в офисах“, - указывает в сообщении заведующая Департаментом мониторинга и анализа Службы занятости Юргита Земблите.

По данным Службы занятости, в конце лета поиск сотрудников был более пассивным, чем в период апреля-июля, но более активным, чем в декабре-марте. В августе 4,3 тыс. работодателей опубликовали 15 тыс. вакансий, из которых три четверти (10,7 тыс.) приходится на квалифицированную работу.

Стабильные показатели трудоустройства также свидетельствуют об активности рынка труда. В августе к работе приступили 17 тыс. клиентов Службы занятости – чуть больше, чем в июле и июне. Число трудоустроившихся в секторах образования (900), здравоохранения и социальной работы (1 тыс.), является самым высоким с начала года.

Люди, ищущие работу активнее, чем в июле, трудоустроились учителями, врачами, медсестрами, ветеринарами, инженерами-электриками и химиками, бухгалтерами, помощниками учителей, воспитателями, поварами и продавцами.