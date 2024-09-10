Несмотря на стабильные показатели трудоустройства, безработица в Литве выросла

По данным Службы занятости, в конце лета поиск сотрудников был более пассивным, чем в период апреля-июля, но более активным, чем в декабре-марте. В августе 4,3 тыс. работодателей опубликовали 15 тыс. вакансий, из которых три четверти (10,7 тыс.) приходится на квалифицированную работу.
„С приближением осени рынок труда, как обычно, оживляется началом нового учебного года. Образовательные учреждения ищут учителей, их помощников и вспомогательный персонал, поставщики услуг неформального образования ищут сотрудников дополнительного образования, различных работников творческих и спортивных клубов. Активизируются и предприятия общественного питания: одни ищут смену для возвращающихся к учебе отработавших летом студентов, другие готовятся оказывать услуги общественного питания школам или расширяют масштабы своей деятельности, ожидая возвращения сотрудников на работу в офисах“, - указывает в сообщении заведующая Департаментом мониторинга и анализа Службы занятости Юргита Земблите.
Стабильные показатели трудоустройства также свидетельствуют об активности рынка труда. В августе к работе приступили 17 тыс. клиентов Службы занятости – чуть больше, чем в июле и июне. Число трудоустроившихся в секторах образования (900), здравоохранения и социальной работы (1 тыс.), является самым высоким с начала года.
Люди, ищущие работу активнее, чем в июле, трудоустроились учителями, врачами, медсестрами, ветеринарами, инженерами-электриками и химиками, бухгалтерами, помощниками учителей, воспитателями, поварами и продавцами.
В то время количество квалифицированных и неквалифицированных рабочих, приступивших к работе, осталось почти неизменным. В августе те, кто искал работу в качестве квалифицированного рабочего или оператора, в основном трудоустраивались водителями тяжелых грузовиков и грузовых автомобилей, строителями, авторемонтниками, мясниками или рыбопереработчиками, а также водителями легковых автомобилей и фургонов.
Безработица достигла 8,8 проц.
Однако, несмотря на стабильные показатели и снижение количества новых клиентов Службы занятости, в августе в стране зафиксирован рост безработицы.
По данным Службы занятости, на 1 сентября в стране насчитывалось 160,6 тыс. соискателей, получивших статус безработного – это на 4,1 тыс. больше, чем месяц назад, но на 7,1 тыс. меньше, чем в марте, до активизации найма сезонных работников.
Зарегистрированная безработица в стране составляет 8,8 проц. – в стране не работает каждый одиннадцатый житель трудоспособного возраста, получивший в Службе занятости статус безработного.
Самый высокий уровень безработицы – в Калварии (12,8 проц.), Игналинском районе (12,4 проц.) и Лаздийском районе (11,2 проц.), самый низкий – в Неринге (2,1 проц.) и Бирштонасе (5,6 проц.).
Показатели зарегистрированной безработицы повысились в 54 самоуправлениях. Больше всего – в Молетском, Зарасайском, Мариямпольском, Шакяйском, Йонишкском, Пагегяйском, Аникщяйском и Швенчёнском районных самоуправлениях.