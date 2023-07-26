Несмотря на ограничения, недвижимость в Литве покупают россияне и беларусы: что и где они выбирают?

Некоторые из них остались в Литве и через некоторое время изъявили желание приобрести недвижимость в нашей стране. Некоторым, несмотря на определенные юридические ограничения, это удалось сделать, в основном в Вильнюсе, Вильнюсском районе, Клайпеде.
По данным Центра регистров, в первой половине текущего года граждане России приобрели в Литве 119 квартир, 20 жилых домов и 58 земельных участков. За аналогичный период прошлого года они приобрели 138 квартир, 34 дома и 68 земельных участков. За весь 2022 год они приобрели 279 квартир, 63 дома и 131 земельный участок.
Центр регистров сообщает, что больше всего объектов недвижимости приобретают граждане России в Вильнюсском городском самоуправлении, Клайпедском городском самоуправлении, Вильнюсском районном самоуправлении и Висагинском самоуправлении.
Между тем, за первое полугодие этого года граждане Беларуси приобрели в Литве 118 квартир, 17 жилых домов и 34 земельных участка. За аналогичный период прошлого года они приобрели 72 квартиры, 12 домов и 38 земельных участков. За весь 2022 год они приобрели 185 квартир, 29 домов и 89 земельных участков.
Больше всего объектов недвижимости граждане Беларуси приобретают в Вильнюсском городском и районном самоуправлениях, а также в Шальчининкайском районе. В Центре реестров подчеркивают, что в эту статистику включены сделки, по которым граждане России или Беларуси приобрели не менее половины объекта недвижимости.
Выбирают удобную для себя инфраструктуру
По словам Марюса Чюладаса, руководителя офиса агентства недвижимости Ober-haus в Старом городе Вильнюса, неслучайно россияне и белорусы чаще всего выбирают для покупки недвижимости окрестности Вильнюса, Клайпеды и Шальчининкай. По словам эксперта по недвижимости, здесь уже есть необходимая инфраструктура для русскоязычных — школы, детские сады, складываются общины. В этих городах также обычно не составляет труда общаться на русском языке, поэтому эти национальные меньшинства выбирают вышеупомянутые регионы. Кроме того, русскоговорящих больше всего слышно в микрорайонах старой застройки, и на это есть несколько причин. Во-первых, в них уже давно сформировались русскоязычные общины.
"Наши районы старой застройки пока еще такие, русскоязычные и польскоязычные жители больше сконцентрированы в микрорайонах старой застройки с давних времен. Они получили там квартиры, их потомки унаследовали жилье. Русскоязычные ориентируются на такие районы, когда ищут жилье для аренды или покупки. Там же обычно располагаются школы с русским, польским языком обучения", — отмечает эксперт.
Еще одна причина, по которой русскоязычные выбирают микрорайоны старой застройки носит правовой характер. Гражданин Российской Федерации или гражданин Республики Беларусь, не имеющий права приобретения земельного участка в собственность, в ряде случаев не может приобрести квартиру в новостройке в многоквартирном доме, не расположенной на государственной земле. Иными словами, гражданам России и Беларуси проще приобрести квартиру старой постройки в многоквартирном доме, который находится на арендованной государственной земле, и приобрести не землю в собственность, а право аренды земли.
В Литве действуют ограничения на покупку земли иностранцами.
В каких случаях граждане России и Беларуси не имеют права покупать землю в Литве?
Юрист, вице-президент Ассоциации молодых юристов Литвы Юлия Калпокене поясняет, что в соответствии с Конституцией Литовской Республики иностранные лица могут приобретать в собственность землю, внутренние воды и леса в Литовской Республике в соответствии с Конституцией.
Согласно которой иностранным субъектам (т.е. иностранцам и иностранным юридическим лицам, а также другим иностранным организациям), которые соответствуют выбранным Литвой критериям европейской и трансатлантической интеграции, может быть разрешено приобретать в собственность землю, внутренние воды и леса. "Выбранным Литвой критериям европейской и трансатлантической интеграции соответствуют иностранные юридические лица, а также другие иностранные организации, созданные в государствах, не входящих в политические, военные, экономические или другие государственные союзы или содружества. созданные на базе бывшего Союза Советских Социалистических Республик и являющиеся членами хотя бы одного из следующих союзов, соглашений или организаций:
1) Европейский союз;
2) Организации Североатлантического договора;
3) Соглашение о Европейской экономической зоне;
4) Организации экономическое сотрудничество и развития".
Дополнительные ограничения для граждан РФ
Юрист Ю. Калпокене поясняет, что в настоящее время действует Закон об установлении ограничительных мер в связи с военной агрессией против Украины. Он предназначен для обеспечения национальной безопасности и внешнеполитических интересов, а ограничительные меры применяются в связи с военной агрессией против Украины со стороны иностранных государств.
"Одной из ограничительных мер является приостановление права граждан Российской Федерации и юридических лиц, как это определено в Законе о конкуренции Литовской Республики, на приобретение недвижимого имущества на территории Литовской Республики, за исключением случаев, когда гражданину Российской Федерации выдан временный вид на жительство в Литовской Республике или постоянный вид на жительство в Литовской Республике или когда гражданин Российской Федерации приобретает права собственности на недвижимое имущество в порядке наследования", — комментирует адвокат.
По ее словам, хотя данное ограничение на приобретение недвижимости для граждан Российской Федерации действует временно, в случае установления необходимости продления срока действия ограничительных мер законом предусмотрено, что Правительство Литовской Республики не менее чем за 3 месяца до истечения срока действия, вносит в Сейм Литовской Республики проект изменения настоящего закона, и эти временные ограничения могут быть продлены.
"Таким образом, для того, чтобы на гражданина Российской Федерации не распространялись установленные Законом в связи с военной агрессией против Украины ограничительные меры на приобретение недвижимости, это лицо должно иметь разрешение на временное проживание в Литовской Республики или постоянный вид на жительство в Литовской Республике. На граждан Беларуси не распространяются отдельные ограничения на приобретение жилья — они могут продолжать приобретать недвижимость в Литовской Республике в том же порядке, что и до принятия Закона об ограничительных мерах в связи с военной агрессии против Украины", — отмечает Ж. Калпокене.
Наибольшее влияние на рынок аренды
Таким образом, беларусы могут приобретать недвижимость в Литве без земельных участков, а россияне - без земельных участков и только те из них, у кого оформлен временный или постоянный вид на жительство в Литве. По словам М.Чюладаса, именно те беларусы и россияне, которые имеют вид на жительство в Литве, обычно имеют работу и предпринимают шаги по приобретению здесь недвижимости.
"По истечении года, когда они уже находятся в Литве, имеют годичный и более стаж работы, с постоянным видом на жительство в Литве, они также могут оформить банковский кредит на покупку жилья. Если они связывают свое будущее с Литвой, они покупают недвижимость. Однако таких покупателей немного, поэтому они не влияют на рынок продаж", — отмечает эксперт по недвижимости.
Он подтверждает, что, так как ни россияне, ни беларусы не могут легально купить квартиру в новостройке в многоквартирном доме, не находящемся на государственной земле, большинство таких покупателей ориентируются на жилье старой постройки, микрорайоны советской постройки. Некоторые из них, по словам М.Чюладаса, пытаются "обойти" закон и пытаются купить квартиру на свое имя, а право собственности на земельный участок – на имя зарегистрированной в Литве компании. Однако, по его словам, таких случаев немного, и редкий уважающий себя застройщик идет на такие схемы.
Эксперт по недвижимости продолжает, что иммигранты с востока оказали большее влияние на рынок аренды жилья. Вскоре после вторжения России в Украину в Литве было замечено увеличение числа беларусов, украинцев, а позже и русских. Все они устремились на рынок аренды.
"Предложений стало уменьшаться, цены расти, в итоге количество людей на улицах, говорящих по-русски и по-белорусски, увеличилось, и мы уже смогли почувствовать, что количество граждан с востока увеличилось. В Вильнюсе цены на аренду выросли на 40 проц., а затем за полгода упали до 20 проц. и остались высокими. Сейчас рынок сбалансирован, на данный момент в Вильнюсе около 1300 предложений аренды, это нормальный уровень для лета", — отмечает собеседник.