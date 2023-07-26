Несмотря на ограничения, недвижимость в Литве покупают россияне и беларусы: что и где они выбирают?

Между тем, за первое полугодие этого года граждане Беларуси приобрели в Литве 118 квартир, 17 жилых домов и 34 земельных участка. За аналогичный период прошлого года они приобрели 72 квартиры, 12 домов и 38 земельных участков. За весь 2022 год они приобрели 185 квартир, 29 домов и 89 земельных участков.

По данным Центра регистров, в первой половине текущего года граждане России приобрели в Литве 119 квартир, 20 жилых домов и 58 земельных участков. За аналогичный период прошлого года они приобрели 138 квартир, 34 дома и 68 земельных участков. За весь 2022 год они приобрели 279 квартир, 63 дома и 131 земельный участок.

Некоторые из них остались в Литве и через некоторое время изъявили желание приобрести недвижимость в нашей стране. Некоторым, несмотря на определенные юридические ограничения, это удалось сделать, в основном в Вильнюсе, Вильнюсском районе, Клайпеде.

По словам Марюса Чюладаса, руководителя офиса агентства недвижимости Ober-haus в Старом городе Вильнюса, неслучайно россияне и белорусы чаще всего выбирают для покупки недвижимости окрестности Вильнюса, Клайпеды и Шальчининкай . По словам эксперта по недвижимости, здесь уже есть необходимая инфраструктура для русскоязычных — школы, детские сады, складываются общины. В этих городах также обычно не составляет труда общаться на русском языке, поэтому эти национальные меньшинства выбирают вышеупомянутые регионы. Кроме того, русскоговорящих больше всего слышно в микрорайонах старой застройки, и на это есть несколько причин. Во-первых, в них уже давно сформировались русскоязычные общины.

Больше всего объектов недвижимости граждане Беларуси приобретают в Вильнюсском городском и районном самоуправлениях, а также в Шальчининкайском районе. В Центре реестров подчеркивают, что в эту статистику включены сделки, по которым граждане России или Беларуси приобрели не менее половины объекта недвижимости.

Еще одна причина, по которой русскоязычные выбирают микрорайоны старой застройки носит правовой характер. Гражданин Российской Федерации или гражданин Республики Беларусь, не имеющий права приобретения земельного участка в собственность, в ряде случаев не может приобрести квартиру в новостройке в многоквартирном доме, не расположенной на государственной земле. Иными словами, гражданам России и Беларуси проще приобрести квартиру старой постройки в многоквартирном доме, который находится на арендованной государственной земле, и приобрести не землю в собственность, а право аренды земли.

"Наши районы старой застройки пока еще такие, русскоязычные и польскоязычные жители больше сконцентрированы в микрорайонах старой застройки с давних времен. Они получили там квартиры, их потомки унаследовали жилье. Русскоязычные ориентируются на такие районы, когда ищут жилье для аренды или покупки. Там же обычно располагаются школы с русским, польским языком обучения", — отмечает эксперт.

Согласно которой иностранным субъектам (т.е. иностранцам и иностранным юридическим лицам, а также другим иностранным организациям), которые соответствуют выбранным Литвой критериям европейской и трансатлантической интеграции, может быть разрешено приобретать в собственность землю, внутренние воды и леса. "Выбранным Литвой критериям европейской и трансатлантической интеграции соответствуют иностранные юридические лица, а также другие иностранные организации, созданные в государствах, не входящих в политические, военные, экономические или другие государственные союзы или содружества. созданные на базе бывшего Союза Советских Социалистических Республик и являющиеся членами хотя бы одного из следующих союзов, соглашений или организаций:

Юрист, вице-президент Ассоциации молодых юристов Литвы Юлия Калпокене поясняет, что в соответствии с Конституцией Литовской Республики иностранные лица могут приобретать в собственность землю, внутренние воды и леса в Литовской Республике в соответствии с Конституцией.

"Одной из ограничительных мер является приостановление права граждан Российской Федерации и юридических лиц, как это определено в Законе о конкуренции Литовской Республики, на приобретение недвижимого имущества на территории Литовской Республики, за исключением случаев, когда гражданину Российской Федерации выдан временный вид на жительство в Литовской Республике или постоянный вид на жительство в Литовской Республике или когда гражданин Российской Федерации приобретает права собственности на недвижимое имущество в порядке наследования", — комментирует адвокат.

Юрист Ю. Калпокене поясняет, что в настоящее время действует Закон об установлении ограничительных мер в связи с военной агрессией против Украины . Он предназначен для обеспечения национальной безопасности и внешнеполитических интересов, а ограничительные меры применяются в связи с военной агрессией против Украины со стороны иностранных государств.

"Таким образом, для того, чтобы на гражданина Российской Федерации не распространялись установленные Законом в связи с военной агрессией против Украины ограничительные меры на приобретение недвижимости, это лицо должно иметь разрешение на временное проживание в Литовской Республики или постоянный вид на жительство в Литовской Республике. На граждан Беларуси не распространяются отдельные ограничения на приобретение жилья — они могут продолжать приобретать недвижимость в Литовской Республике в том же порядке, что и до принятия Закона об ограничительных мерах в связи с военной агрессии против Украины", — отмечает Ж. Калпокене.

По ее словам, хотя данное ограничение на приобретение недвижимости для граждан Российской Федерации действует временно, в случае установления необходимости продления срока действия ограничительных мер законом предусмотрено, что Правительство Литовской Республики не менее чем за 3 месяца до истечения срока действия, вносит в Сейм Литовской Республики проект изменения настоящего закона, и эти временные ограничения могут быть продлены.

Наибольшее влияние на рынок аренды

Таким образом, беларусы могут приобретать недвижимость в Литве без земельных участков, а россияне - без земельных участков и только те из них, у кого оформлен временный или постоянный вид на жительство в Литве. По словам М.Чюладаса, именно те беларусы и россияне, которые имеют вид на жительство в Литве, обычно имеют работу и предпринимают шаги по приобретению здесь недвижимости.

"По истечении года, когда они уже находятся в Литве, имеют годичный и более стаж работы, с постоянным видом на жительство в Литве, они также могут оформить банковский кредит на покупку жилья. Если они связывают свое будущее с Литвой, они покупают недвижимость. Однако таких покупателей немного, поэтому они не влияют на рынок продаж", — отмечает эксперт по недвижимости.