Несколько магазинов Maxima закрываются - основные изменения в регионах

Индре Тракимайте-Шешкувене, руководитель отдела коммуникаций и корпоративных отношений торговой сети "Maxima", заверила, что открытие и закрытие магазинов - нормальный процесс в розничной торговле.

"На прошлой неделе мы "распаковали" только что открывшийся магазин в Гиндуляй, в Клайпедском районе. Скоро покупатели придут и в новый магазин "Maxima" в Аникщяй".

Однако в начале следующего года мы также планируем открыть магазин Maxima в Венте на ул. Жемайчю, 37-1, в Биржай, ул. Витауто, 4, и в Вильнюсе на ул. Укмергес, 223-3. Чуть позже, в первой половине 2024 года, закроется и Maxima в Вабалнинксе, Жолинес а. 5", - сказала она. Причина этого, по ее словам, в том, что магазины не соответствуют желаемым форматам.