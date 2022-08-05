Неприятный сюрприз: компания Perlas energija решила поднять цены

В письме клиентам сказано, что у Perlas energija нет таких внутренних ресурсов и внешних средств управления рисками, чтобы можно было сохранить в силе указанные цены.

"Мы вынуждены принять сложное решение и менять нашу ценовую политику как для будущих, так и для старых клиентов, мы отказываемся от планов с фиксированными ценами", – указала компания.

В письме, которое видел журналист Delfi, сказано, что планы с фиксированного меняются на переменный Birža. Поясняется, что если клиенты Perlas energija с такими изменениями не согласны, они могут в течение 30 дней с момента получения информации об изменении условий договора расторгнуть его.

В письме клиентов просят не пугаться, поскольку до конца года клиенты будут получать компенсацию.

"В июле средняя цена на бирже Nord Pool была 305,36 евро/МВт. Значит окончательная цена для клиентов с компенсацией составит 0,406 евро/кВт (0,496 евро/кВт без компенсации)", – сказано в письме.

На пресс-конференции в пятницу Юрайтис сказал, что пока не может точно сказать, сколько за электричество будут платить клиенты компании.

"С сентября цены, если придет клиент, то в сентябре будет платить среднюю рыночную цену за август. Мы сейчас не можем сказать, какой будет цена, т.к. август еще не закончился. Пока прошли четыре дня, позже потребителя попросят доплатить или ему компенсируют, когда сравнят цену в августе и в сентябре. Пока ответа у нас нет", – сказал он.

На повторный вопрос о тарифе он ответил, что если тенденции сохранятся, то после компенсации цена будет 48–49 цт/кВт. "Но это спекуляции. Мы понимаем, что прошло мало дней", – прибавил Юрайтис.

Он не считает, что клиенты Perlas energija были обмануты.

"Ситуация, которая сложилась сейчас, в первые 4 дня - это разница в цене не в 10-30, а в 100 раз. Нет возможности поставлять услуги по прежней цене. Согласитесь, Perlas energija не может влиять на происходящее с ценами на рынках Литвы и в мире", – сказал Юрайтис.