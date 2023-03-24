"Очередной обман покупателей в Lidl. Цена на прилавке 3,99 евро, а в кассе пробивает 4,49 евро. После того как я информировала об этом, никто не пошел менять цену. Разницу мне не вернули, предложили вернуть товар и деньги за него. Сколько людей так обманывают по всей Литве? Это третий подобный случай в этом месяце, может, были и другие… Когда покупаешь много товаров, трудно за всем уследить", – писал в редакцию портала Kas vyksta Kaune читательница.

Пресс-секретарь Lidl Lietuva Лина Скерсите принесла извинения.

"В данном случае имел место человеческий фактор, персонал не успел заменить цену. Мы сожалеем в связи с этой ситуацией, которая доставила неудобство покупателю. В таких случаях всегда можно обращаться к персоналу магазина и вернуть деньги. Мы приложим максимум усилий, чтобы подобные ситуации не повторялись и не доставляли людям неудобств", – сказала она.